La Tunise, représentée par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), participera à la 5ème édition des ” Rencontres Africa 2020 ” qui se tiendra en mode virtuel, les 24 et 25 novembre courant.

A cette occasion, un webinaire autour de la thématique ” La Tunisie à l’ère de l’innovation, une destination à exploiter ” est prévu le 25 novembre courant, indique un communiqué publié samedi par la FIPA.

Cette rencontre en ligne sera l’occasion de mettre en lumière les potentialités de la Tunisie, ses compétences numériques et sa capacité d’innovation et d’élucider ses atouts stratégiques positionnant le pays comme étant ” la plus innovante économie en Afrique “, ajoute la même source.

De surcroît, la Tunisie aura à disposition un espace virtuel pour faire la promotion de ses niches d’investissement. Une large place sera ainsi consacrée à échanger et nouer des courants d’affaires avec les participants africains et français via une e-exposition de la ” FIPA “.

L’évènement ” Rencontres Africa “, organisé par ” Classe Export “, représente la plus importante manifestation économique sur l’Afrique.

Il sera marqué par la participation d’une pléiade d’opérateurs africains et français les plus dynamiques à l’international.