Tout en étant historiquement et géographiquement liée au Continent, la Tunisie s’y cherche encore une place dans les échanges avec le reste de l’Afrique. Mondher Khanfir, à la tête du Think Tank de l’association Tunisian African Business Council (TABC), a prospecté routes et corridors en Afrique afin de canaliser les échanges et les intensifier.

Mieux encore, dans un élan de prospective, il indique des pistes innovantes pour des échanges encore plus innovants. Il se met en ordre avec la marche du siècle et s’accorde à la logique du développement durable.

Lever de rideau sur ce New Deal.