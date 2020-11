Tunis, le 20 novembre 2020, la Bourse de Tunis annonce le démarrage aujourd’hui de la phase relative au « Diagnostic et accompagnement » du projet d’appui pour améliorer l’accès des PME au financement non bancaire «Investia Entreprise».

Les deux consortiums pilotés respectivement par MAZARS et AMC / EY assureront les services liés à la mission de « Diagnostic et accompagnement» des sociétés sélectionnées. La répartition des PMEs entre les deux consortiums a été réalisée par tirage au sort au siège de la Bourse de Tunis et ce, en présence des parties prenantes du projet.

L’achèvement de cette phase du projet vise à faciliter à ces entreprises la levée de fonds auprès des acteurs du capital investissement, par introduction en Bourse ou par émission d’emprunt obligataire.

Il est important de rappeler que ce Programme, qui est né de l’initiative lancée par l’écosystème financier tunisien a reçu l’appui financier du Gouvernement Britannique avec un don accordé via le Fonds de Transition géré par la Banque Africaine de Développement.

Dans ce cadre, les entreprises sélectionnées bénéficieront d’une prise en charge partielle des coûts des prestations liées à ladite mission-, et ce en fonction du type de levée de fonds envisagé.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.investia-entreprise.com