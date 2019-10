Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a appelé, jeudi, à la révision du cadre juridique du marché financier tunisien. Il a ajouté, à l’occasion, de la cérémonie du lancement officiel du programme “Investia entreprise”, au siège de l’UTICA, à Tunis, que la réflexion autour de la révision de ce cadre ainsi que des orientations proposées par tous les intervenants dans le domaine de la finance sera parachevée l’année prochaine.

Chahed a indiqué que “Investia entreprise” programme d’appui au financement non bancaire des petites et moyennes entreprises (PME) est un projet pilote visant à mettre à la disposition de 120 entreprises éligibles, l’expertise nécessaire qui les préparera et les accompagnera dans la levée de fonds propres, ou de crédits, directement auprès des investisseurs sur le marché financier, ou des acteurs du capital investissement, par une introduction en bourse ou l’émission d’un emprunt obligataire.

Pour sa part, le Directeur général du bureau régional de la Banque africaine de développement (BAD) en Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, a renouvelé, l’engagement de la BAD à soutenir le développement du secteur privé en Tunisie, en particulier en faveur des PME.

“Nous sommes ainsi aux côtés du gouvernement tunisien pour aider à lever toutes les contraintes qui affectent le potentiel de développement et de croissance des entreprises, notamment, avec la progression récente du pays dans le classement Doing Business 2020″a-t-il encore précisé.

El Azizi a considéré que la concrétisation du projet “Investia Entreprise”, fruit d’une réflexion de plusieurs années, est, aujourd’hui, une réalité grâce au concours financier de la coopération britannique mais aussi à la faveur d’une vision claire et ambitieuse de toute la place financière tunisienne.

Il a avancé que ce projet est un modèle innovant, lequel, une fois réussi, peut être transposé dans d’autres pays africains.

Et d’ajouter que le soutien de la BAD s’est traduit en 2019 par le déploiement d’une série de nouveaux projets : 5 nouvelles opérations dont 3 contribuent concrètement à améliorer les conditions de financement des opérateurs économiques, moyennant la mobilisation d’environ 400 millions d’Euros.

Prenant, à son tour la parole, le Président de l’UTICA, Samir Majoul a affirmé que le projet “Investia entreprise” répond, à la problématique récurrente des entreprises tunisiennes, particulièrement les PME, gisement de croissance et vivier principal de la création d’emplois. Il vise à offrir de nouvelles alternatives au financement des PME.

Dans son analyse, Majoul a indiqué que les PME, ayant des perspectives de développement prometteuses, qui cherchent à grandir et à prospérer, mais ne trouvent pas la plateforme de soutien leur permettant d’entreprendre dans les meilleures conditions la recherche et la négociation du financement de leur investissement, hors du circuit bancaire, peuvent maintenant recourir à ce nouveau mécanisme.

Il a mis l’accent sur la nécessité de soutenir l’entreprise à tous les stades de son cycle de vie, à savoir le financement, le démarrage et le cycle d’exploitation afin de garantir son développement.

L’Ambassadeur de la Grande-Bretagne à Tunis, Louise De Sousa a affirmé que la Tunisie a besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’un secteur privé fort et capable d’assurer pleinement son rôle dans la dynamique de l’investissement, la création d’emplois et la relance économique.

“Ceci va permettre à la Tunisie de réussir sa transition économique mais aussi d’avoir un nouveau modèle économique plus inclusif “a-t-elle encore dit.