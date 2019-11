Une journée d’information a été organisée, mardi 26 novembre, à Sfax à l’initiative de la CONECT, pour la présentation du nouveau programme “Investia Entreprise” destiné à faciliter l’accès des PME tunisiennes à un financement non bancaire.

Ce programme, qui s’étale sur trois années (2019-2021), vise à accompagner 120 entreprises tunisiennes.

Il est initié par la Bourse de Tunis et financé dans le cadre d’un don octroyé par la Coopération britannique d’environ 10 millions de dinars à travers la BAD (Banque africaine de développement).

Les étapes de sélection des 120 entreprises tunisiennes dans le cadre du projet “Investia Entreprise” consistent essentiellement en une sollicitation des PME, puis une sélection selon les critères d’éligibilité de l’entreprise. Ceux-ci sont, en l’occurrence, un chiffre d’affaires entre 5 millions de dinars, être dans une activité autre que les secteurs de la finance (banques) et la promotion immobilière et avoir un effectif inférieur à 300 employés).

Une Plateforme en ligne a été déjà mise en place et en phase d’effectuer les opérations d’enregistrement qui est une étape nécessaire pour qu’une entreprise puisse accéder aux financements et profiter d’une connexion entre investisseurs et entreprises avec un accompagnement vers les marchés financiers.

Le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, a indiqué à l’agence Tap que 150 entreprises ont jusqu’à présent effectué leur enregistrement dont une vingtaine ont entamé l’étape de pré-diagnostic qui précède la sélection finale et l’élaboration du Business Plan.

Selon l’expert italien Carlo Nizzo, chef du projet, “Investia Entreprise” est très important pour l’économie tunisienne et permettra de rapprocher les PME du marché des capitaux.

Le président de la CONECT, Tarek Cherif, a fait savoir que le projet “Investia Entreprise” est une solution supplémentaire pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés posées par le recours unique au financement bancaires dont celui du taux d’intérêt trop élevé que la petite et moyenne entreprise, et même la grande entreprise, ne peut supporter.

“Il est impératif alors de chercher d’autres pistes de financement telle que la bourse et les fonds d’investissement”, d’après Cherif qui considère que le marché financier est une source de financement plus facile d’accès et beaucoup moins cher que le financement bancaire.

De son côté, l’ex-ministre des Finances, Elyes Fakhfakh, a salué l’initiative de création de ce nouveau projet Investia entreprise qui s’ajoute aux autres programmes visant à soutenir et accompagner des entreprises économiques tunisiennes dont un bon nombre d’entre-elles souffre de sérieuses difficultés.

Les représentants des entreprises présentes ont évoqué lors de la séance de débat une série de questions se rapportant, entre autres, aux conditions et critères d’éligibilité au programme, les préparatifs et dispositions à prendre par l’entreprise avant de postuler au programme et ce en termes de mise à niveau, de structuration et d’organisation des services de l’entreprise.