Le programme d’appui au financement non bancaire des PME “Investia Entreprise” a été mis en place pour diversifier les sources de financement de ces entreprises et leur apporter une solution pour le financement dans les différentes phases de leur création, selon le ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises (PME), Slim Feriani.

Le programme Investia Entreprise, financé par le Royaume-Uni et la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 8,5 millions de dinars, est consacré à l’accompagnement de près de 120 PME et à la facilitation de leur introduction en bourse, tout en diversifiant les sources de financement, a-t-il dit lors d’une rencontre régionale à Sousse, sur ce programme.

“Investia Entreprise “, dont la mise en oeuvre s’étalera sur trois ans, vise à aider 20 mille PME souffrant de difficultés de financement et qui ont besoins de liquidité, a précisé de son coté, le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun.

Ainsi, chaque entreprise qui réalise un chiffre d’affaires oscillant entre 5 et 50 MDT et qui emploie moins de 300 agents pourra bénéficier de ce programme, a-t-il ajouté, soulignant que les entreprises opérant dans le secteur financier et immobilier ne sont pas concernées par ce programme.

Il a appelé les entreprises voulant bénéficier de ce programme à s’inscrire sur le site électronique www.investia-entreprise.com

Pour sa part, le président de la CONECT, Tarek Cherif, a mis l’accent sur les difficultés qui rencontrent les PME, notamment après l’augmentation du taux d’intérêt directeur.

Chérif a appelé l’Etat à prendre en charge une partie de taux d’intérêt en vue de limiter les pressions financières sur les entreprises économiques.