Un accord de don d’une valeur de 1 million de dollars ( l’équivalent de 2,75 millions de dinars) a été signé, vendredi, entre l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) et le Représentant Résident de la Banque mondiale à Tunis,Tony Verheijen, en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Akissa Bahri et l’Ambassadeur des Pays-Bas en Tunisie, Antonius Lansink.

Cet accord vise à créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, dans le secteur agricole et agroalimentaire, agro-pastoral et forestier en augmentant la productivité et la résilience des petits producteurs ruraux, et en renforçant la compétitivité des organisations professionnelles et des PME, indique la Banque Mondiale.

Et de préciser que cette première phase de 1 million de dollars sera bientôt suivie d’une deuxième tranche de 3,7 millions de dollars (l’équivalent de 10 millions de dinars) gérée par deux autres organismes d’exécution en plus de l’UTSS.

L’accord s’inscrit dans le cadre du Programme TRACE ” Tunisian Rural and Agricultural Chains of Employment ” , par lequel la Banque mondiale et le Royaume des Pays-Bas mutualisent leurs efforts pour soutenir la création d’emplois en milieu rural, ajoute la même source, rappelant que c’est un fonds fiduciaire du Gouvernement des Pays-Bas géré et exécuté par la Banque Mondiale.

TRACE a pour vocation de soutenir l’esprit d’entrepreneuriat rural et d’accompagner la professionnalisation des producteurs ruraux afin de stimuler la création d’emplois tout au long des filières rurales, notamment, en aval de la production pour la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits agricoles, artisanaux, agro-pastoraux et forestiers. Ce don constitue une première réponse d’urgence aux défis posés par la pandémie de COVID-19, à l’économie tunisienne pour apporter un soutien immédiat aux organisations de producteurs et aux micros, petites et moyennes entreprises rurales dans les gouvernorats de Jendouba, Kairouan et Gabès.

Sa mise en œuvre est déléguée à l’UTSS, reconnue pour sa connaissance du terrain et son travail de soutien socio-économique des populations rurales. Il accompagnera les porteurs de projets d’investissement les plus prometteurs en termes de création d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes, et d’impact sur les revenus des producteurs ruraux.