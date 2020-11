La technopole de Sfax, son incubateur Costart et leurs partenaires viennent de clôturer ce jeudi 12 novembre 2020 le Hackathon Smart Cities 2020 lors d’une cérémonie fermée en raison de la situation sanitaire actuelle.

Cette cérémonie a eu lieu dans les locaux de Costart à la Technopole de Sfax, avec la participation des membres organisateurs, les partenaires, ainsi que Mohamed Trigui, président du Conseil municipal de Sakiet Ezzit.

Le Hackathon Smart Cities 2020, qui a débuté le 2 août 2020 et a pris fin le 12 novembre 2020, est une manifestation visant à faire émerger les projets à forte valeur ajoutée pour les villes tunisiennes (les communes) en se basant sur les nouvelles technologies afin d’améliorer la qualité de leurs services au profit des citoyens et transformer le paysage actuel des villes tunisiennes.

Six thématiques ont été développées pour Hackathon Smart Cities 2020, à savoir : Smart Governance, Smart Health, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Waste, Smart Food and Agriculture.

Le Hackathon, s’est déroulé entièrement en ligne, a enregistré plus de 200 inscriptions réparties ainsi 30 start-up, 180 individuels (chercheurs, designeurs, étudiants…) de plusieurs régions du pays, et s’est déroulé sur principalement 4 phases:

1/Phase des webinaires :

8 Webinaires communes : de différentes communes sur tout le territoire national (exp : Ariana, Ben Guerdane, La Marsa…)

9 Webinaires techniques qui ont été animés par des experts sur différentes technologies (IOT, Big Data…).

2/Phase développement des solutions :

30 heures de coaching et montoring techniques ont été apportés à toutes les équipes participantes.

3/Phase sélection :

7 novembre 2020 : 30 personnes constituant 9 équipes ont été sélectionnées pour être évalués par un comité de jury multidisciplinaire

4/Cérémonie de clôture : 8 solutions ont été appréciées par le comité de jury et 3 ont été choisis

1* Omar Khalfet de clean 8 sur la Smart waste : une solution qui facilite la collecte des déchets et économise en optimisant le parcours des camions

3* Haytham Zouari d Energy Toolkit sur la Smart Energy : un outil de simulation et de création de rapports pour les projets d’autoconsommation.

Ces prix sont de l’ordre de 7, 5 et 3 milles dinar et qui sont sponsorisés par la GIZ. Pour sa part, Philipp Schwoerer qui était présent lors de la cérémonie a exprimé son engouement pour cette première édition et son souhait de réitérer ce partenariat pour les prochaines éditions.

Tous les autres partenaires ont aussi exprimé leur volonté pour l’organisation des prochaines éditions de ce Hackathon, ainsi que pour l’accompagnement de toutes les solutions de développement de leurs start up et principalement l’implantation des 3 solutions lauréates au profit des communes.

Le Hackathon Smart Cities 2020 était hautement apprécié par la communauté grâce à l’engagement et le sérieux de toutes les parties prenantes ainsi que le bon déroulement, la qualité des sujets évoqués et intervenants nationaux et internationaux.