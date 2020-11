Tourisme saharien : Pas de confinement pour les touristes, il suffit d’appliquer les protocoles sanitaires

Les touristes venus en Tunisie, dans le cadre du tourisme saharien ne seront pas obligés de passer la période de confinement obligatoire dans les hôtels. Il suffit pour eux d’appliquer les protocoles sanitaires du tourisme tunisien et de se déplacer dans des groupes encadrés, a indiqué, lundi, le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar.

Lors d’une conférence de presse tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah, le ministre a ajouté qu’un programme d’encouragement du tourisme intérieur sera également mis en place jusqu’au 31 mars 2021 et financé par le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique, en plus d’un programme de renforcement des liaisons aériennes avec l’aéroport international de Tozeur-Nefta.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que le Chef du gouvernement a décidé d’accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles du secteur touristique faisant savoir qu’une commission mixte regroupant les ministères de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement et du Tourisme et la Banque centrale de Tunisie pour examiner les problèmes structurels du secteur notamment l’endettement et proposer des solutions dans un délai ne dépassant pas les 3 mois.

Toutes les parties prenantes ont été invitées à accélérer l’application des décisions issues du CMR du 30 avril 2020 consacré au secteur touristique, a-t-il encore déclaré.

S’agissant de la situation actuelle du secteur, le ministre a indiqué que les secteurs du tourisme et de l’artisanat sont en paralysie total surtout suite aux restrictions prises depuis un mois et demi suite à l’évolution de la situation sanitaire.

Toujours selon le ministre, le nombre de touristes arrivés jusqu’à présent en Tunisie a connu une chute de 78% par rapport à la même période de 2019, celui des nuitées passées a aussi chuté de 80,5% et les recettes touristiques se sont repliées de 62%.