La ville de Tozeur a accueilli, mardi, près de 500 visiteurs parmi les journalistes, influenceurs et représentants de tour-opérateur, venus de 14 pays pour le lancement du premier Salon international du tourisme oasien et saharien (ISSOT 2024), qui se déroule du 3 au 5 décembre.

Cet événement professionnel vise à promouvoir davantage la région du sud tunisien, en particulier le gouvernorat de Tozeur, en revalorisant la région comme une destination de choix et une porte d’entrée pour le tourisme saharien.

L’inauguration a été marquée par le déploiement d’un programme varié réparti entre des conférences, des expositions et des animations, selon Abdelfattah Mlik, président du comité d’organisation du Salon.

Il a précisé, à l’agence TAP, que les conférences ont été articulées autour des thèmes majeurs du tourisme saharien, à savoir, le patrimoine traditionnel et touristique, le tourisme durable, la diversité des paysages naturels entre désert, oasis, montagnes et villages amazighs – entre le sud-ouest et le sud-est de la Tunisie.

Les conférences se sont également focalisées sur la numérisation comme outil moderne et rapide de promotion touristique, l’investissement, et sur la présentation de modèles de réussite dans les domaines du tourisme alternatif et de l’écotourisme.

Par ailleurs, l’événement a prévu la tenue de plusieurs expositions, notamment une exposition dédiée aux productions artisanales des femmes des oasis, a souligné la même source.

A cet effet, un Salon professionnel a été aménagé pour les agences de voyages, hôtels, maisons d’hôtes et restaurants touristiques. Parallèlement, des artistes locaux, peintres et calligraphes ont présenté leurs œuvres dans la zone touristique, accompagnés de spectacles folkloriques.

Les visiteurs ont exprimé leur admiration pour les produits exposés, notamment ceux créés par des diplômés universitaires.

Selon la même source, ces éléments contribueront au succès du salon et à l’atteinte de ses objectifs : faire évoluer le tourisme oasien et saharien d’un tourisme de passage à un tourisme de séjour.