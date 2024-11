Les organisateurs du premier Salon International du Tourisme Oasien et Saharien (International Salon of saharan and oasian tourism, ISSOT 2024) ont parachevé leurs préparatifs pour cet événement d’envergure, qui se tiendra du 3 au 5 décembre prochain à Tozeur.

Ce premier salon s’annonce prometteur en termes de participation et de rubriques, a indiqué son coordinateur, Abdelfattah Mlik, président de la Fédération régionale des agences de voyages du Sud-Ouest 1.

Un événement qui ambitionne de promouvoir le produit touristique des régions du sud de la Tunisie, auprès des représentants des agences de voyages et de tour-opérateur du monde entier.

Le salon devrait accueillir près d’une centaine d’invités en provenance de 14 pays, principalement d’Europe de l’Ouest, mais également du Canada, de Chine, d’Algérie et de Libye, parmi eux, des représentants d’agences de voyage, de tour-opérateur, des journalistes, ainsi que des influenceurs actifs sur les réseaux sociaux.

La journée inaugurale du Salon sera dédiée aux activités économiques et aux séminaires, en particulier ceux axés sur l’exploitation de la numérisation pour la promotion touristique dans la région, ainsi que sur l’investissement dans le secteur du tourisme.

Des rencontres de partenariat réuniront des professionnels du tourisme saharien en Tunisie avec leurs homologues de divers pays.

Les activités du Salon prévoient également des expositions sous tente, dans la zone touristique de Tozeur, avec la participation de près de 30 exposants, dont des agences de voyages, des professionnels du secteur et d’autres acteurs, outre l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT).

Les préparatifs à cette manifestation ont été menés à travers une série de réunions organisées entre la Fédération régionale des Agences de voyages du Sud-Ouest 1, la Fédération régionale de l’Hôtellerie, le commissariat régional au tourisme, ainsi que les autorités et services régionaux concernés.

Le Salon se tiendra sous l’égide du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), des organisations partenaires et de soutien au tourisme saharien, telles que “Visit Tunisia” et l’Agence de Coopération Internationale Allemande (GIZ).