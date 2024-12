Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya a inauguré, mardi, le premier Salon International du Tourisme Oasien et Saharien qui se déroule les 3,4 et 5 décembre 2024 au sud de la Tunisie.

Ont participé à la cérémonie d’ouverture toutes les parties concernées par le secteur touristique, notamment, les structures et institutions publiques centrales et régionales, ainsi qu’un grand nombre de professionnels des régions du sud tunisien et les invités du salon (journalistes tunisiens et étrangers et les Tours opérateurs).

Le ministre a déclaré dans son discours d’ouverture que le salon organisé sous le signe “Tourisme durable et responsable” est une occasion de se familiariser avec l’un des principaux composants du produit touristique tunisien, à savoir le tourisme Oasien, considéré comme pilier de la diversité du produit.

Et d’ajouter que le salon s’est fixé une série d’objectifs dans son programme, notamment le renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé et la mise en valeur d’expériences réussies dans le domaine du tourisme durable et la mobilisation d’investissements, notamment ceux qui favorisent l’écotourisme.

D’après lui, la réalisation de ces objectifs nécessite la rénovation des infrastructures du Sud pour assurer des services de qualité et encourager l’écotourisme qui préserve les ressources naturelles.

Dans une déclaration aux médias, en marge de l’ouverture du salon, le ministre rappelé que cet événement promotionnel a été couronné de succès avec la mobilisation d’environ 500 participants de plusieurs pays, ce qui est de nature à contribuer à la promotion de la destination Tunisie et de la richesse de son patrimoine culturel et naturel, et sera le début du lancement de nouveaux projets, de l’impulsion de l’investissement et de la création d’emplois pour stimuler le développement local.

Le directeur général de l’Office national du tourisme de la Tunisie,(ONTT), Helmi Ben Hassine, a souligné que le succès de la première édition du salon ne fait qu’encourager les organisateurs pour la programmation d’une deuxième édition visant à rapprocher les professionnels du sud tunisien des marchés étrangers.

Il a fait observer que le nombre de touristes arrivés en Tunisie devrait dépasser les 10 millions d’ici la fin de l’année, notant que les revenus ont augmenté à 6,63 milliards de dinars à fin novembre 2024, ce qui représentent des indicateurs positifs dépassant les objectifs escomptés.

Selon Ben Hassine, la fin de l’année qui coïncidera avec les festivals internationaux à Tozeur et Kébili, sera marquée par des indicateurs positifs après une amélioration de 20 % pendant la période estivale.