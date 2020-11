La balance commerciale alimentaire a enregistré un déficit de l’ordre de 619,5 millions de dinars (MD), à fin octobre 2020, contre un déficit de 1344,5 MD durant la même période de l’année dernière. Le taux de couverture des importations par les exportations a atteint 86,7%, contre 71,9% à fin octobre 2019.

La valeur des exportations alimentaires a augmenté de 17,5%, face à une baisse de 2,6% de la valeur des importations.

Toutefois, malgré l’amélioration remarquable des exportations de l’huile d’olive, il y a eu une régression du rythme des exportations de plusieurs produits agricoles notamment les agrumes, les produits de la pêche, les dattes et ce pour plusieurs raisons dont la baisse de la production pour les agrumes et les répercussions de la pandémie du COVID-19.

Les exportations de l’huile d’olive ont connu une hausse s’établissant à 1969,4 MD, contre 1114,6 MD durant la même période de 2019, représentant ainsi 48,7% des exportations alimentaires, contre 32,4% l’année dernière. Les exportations des tomates ont aussi progressé de 19,7%.

Les prix à l’export ont diminué de 30,5% pour l’huile d’olive et de 5% pour les agrumes, comparés à la même période de 2019. En revanche, les prix à l’export des produits de pêche ont augmenté de 8,4%.

Par ailleurs, le rythme d’exportation de l’huile d’olive s’est poursuivi durant le mois d’octobre 2020, ce qui a permis de dépasser les prévisions de base et d’exporter 375,6 mille tonnes depuis le début de la saison, outre l’amélioration de la moyenne des prix par rapport au mois d’avril en raison de l’amélioration de la qualité.

Le mois d’octobre a connu une hausse des importations de céréales et une augmentation remarquable des prix du blé dur, des huiles végétales et du sucre. Les importations alimentaires ont représenté 11,1% du total des importations et ont baissé de 2,6%, pour s’établir à 4660,1 MD. La valeur des importations de céréales a atteint 2233,8 MD, soit une hausse de 13,5% par rapport à octobre 2019. Les importations de céréales ont représenté 47,9% du total des importations alimentaires à fin octobre 2020, contre 41,1% à fin octobre 2019. La part des importations de blé a été de 60,7%, de l’ensemble des importations de céréales et s’est établie à 1355,7 MD.

La moyenne des prix à l’import du blé dur a augmenté de 5,7%, contre une baisse de 6% de la moyenne des prix à l’import du blé tendre. La valeur des importations des huiles végétales s’est repliée de 17,6%, à 357,6 MD, alors que la moyenne des prix à l’import des huiles végétales a progressé de 5,4%. Les importations de sucre ont diminué de 35% en volume face à une augmentation de la moyenne des prix de 3,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Les importations des viandes ont chuté de 60,7% en quantité et de 62,6% en valeur.