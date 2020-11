En juin 2020, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Sommet Education ont lancé le « Défi de l’hôtellerie » pour repérer des idées et des individus capables d’accélérer le redressement du secteur du tourisme post-Covid-19.

Près de 600 dossiers de candidature ont été reçus en provenance du monde entier. Les 30 finalistes arrivés en tête recevront une bourse complète d’études pour suivre une formation (du niveau d’un diplôme de premier cycle ou du master) parmi 30 programmes d’études hôtelières, tous hébergés par les établissements de prestige international de Sommet Education spécialisés dans l’hôtellerie et les arts culinaires : Glion Institute of Higher Education, Les Roches et École Ducasse.

Les bourses ont vocation à accélérer l’épanouissement des talents qui feront l’hôtellerie de demain. L’idée-force du Défi est que les projets présentés puissent voir le jour et d’augmenter leurs chances de produire un impact dans le secteur du tourisme. Les trois meilleurs projets d’entrepreneuriat parmi les 30 gagnants recevront des fonds d’amorçage de la part d’Eurazeo, groupe mondial d’investissement de premier plan auquel appartient Sommet Education.

Sur les 600 candidatures, 39% provenaient des Amériques, suivies de l’Europe (28%), de l’Afrique et du Moyen-Orient (18% dans les deux cas) et d’Asie-Pacifique (15%).

Faire passer en premier les intérêts des populations et de la planète

Le Défi de l’hôtellerie comportait quatre catégories. La catégorie Hôtels et exploitation hôtelière a été la plus populaire, 41% de toutes les candidatures concourant dans cette catégorie. Venait ensuite la catégorie Voyages, biens et services de luxe (34%), puis Restauration et boissons (17%), et enfin Immobilier intelligent (8%). La répartition dans les différentes catégories montre le vif intérêt porté à l’amélioration de l’exploitation hôtelière au niveau de son impact social, de nombreux projets visant à réduire le chômage et à améliorer la gestion du personnel hôtelier.

Quatre grandes tendances se dégagent de ces quatre catégories : réduction des déchets et durabilité, emploi et éducation, sécurité et expérience de voyage, recettes et productivité. Près de 50% des projets relèvent de l’objectif 8 des objectifs de développement durable : travail décent et croissance économique. De nombreux projets portent aussi un regard nouveau sur l’action face à la Covid-19.

Ces nombreux projets de qualité en faveur de l’inclusion et de la durabilité pour réinventer l’hôtellerie de demain sont aussi une source d’idées novatrices pour le secteur du tourisme, l’aidant à continuer de contribuer au relèvement socioéconomique général.

Annonce des vainqueurs en mars 2021

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le tourisme de demain doit être ouvert aux idées et aux voix nouvelles et à toute la diversité que le secteur peut offrir. Ce concours montre le tourisme et l’hôtellerie sous leur meilleur jour, en faisant voir comment les innovateurs du monde entier peuvent maintenir le tourisme, l’hôtellerie et les voyages en toute première ligne du développement durable, en étant porteurs de changement positif pour tous ».

Le directeur général de Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, a ajouté : « Nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir une telle palette de talents dans nos établissements l’an prochain. D’horizons et de profils divers, ils seront pour nous tous une source de créativité et d’approches nouvelles ».

Les trois projets gagnants parmi les 30 finalistes sélectionnés, énumérés ci-après, seront annoncés en mars 2021. Mais malheureusement, il semble qu’aucun projet ne figure sur la liste retenue.