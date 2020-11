Slimane Selmi, membre du comité de négociation sur le dossier des docteurs actuellement en sit-in au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a déclaré, jeudi 12 novembre, à la TAP, que la présidence de la République s’est engagée à suivre le dossier des docteurs au chômage et à coordonner avec la partie gouvernementale et le secrétariat général de l’Union générale tunisienne du travail au sujet du processus de négociations.

Il a ajouté que les représentants des manifestants ont présenté lors d’une réunion, hier avec le conseiller auprès de la présidence de la République, Moez Wertani, les points litigieux dans leurs négociations avec l’autorité de tutelle et les solutions “réalistes et applicables” qu’ils avaient proposées.

“Nous revendiquons notre droit au travail ainsi que la rationalisation des fonds publics à travers une bonne gestion des heures supplémentaires dont le budget peut être consacré au recrutement des docteurs au chômage dont le nombre se situe entre 3500 et 4000 personnes”, a-t-il dit.

Il a déclaré que la Présidence de la République a reconnu la légitimité du mouvement de protestation des docteurs au chômage, et a promis d’œuvrer en vue de régler ce dossier. Il a, dans ce contexte, appelé à recruter les docteurs, toute spécialité confondue, au lieu de recourir aux enseignants du secondaire.

Les docteurs au chômage observent depuis le 29 juin 2020 un sit-in au siège du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour revendiquer le droit à l’emploi.

Le ministère avait annoncé, fin août 2020, le recrutement de 250 assistants dans les universités au titre de l’année 2020 – 2021 et la mise en place d’un programme spécifique pour le recrutement de 1000 docteurs dans des établissements privés d’enseignement supérieurs et dans des entreprises privées.