De janvier à octobre 2020, les exportations ont enregistré une baisse de 14,7% contre une hausse de +10,5% au cours de la même période 2019, ce qui représente en valeur 31,329 milliards de dinars contre 36,728 milliards de dinars durant la même période de l’année 2019.

Le repli observé au niveau de l’exportation, durant les dix mois de l’année 2020, concerne plusieurs secteurs. En effet, le secteur des textiles, habillement et cuirs s’est contracté de 15,8%, celui des industries mécaniques et électriques de 18,0%, celui de l’énergie de 20,6% et celui des mines, phosphates et dérivés de 21,3%.

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de 15,3%, suite à l’augmentation de ventes d’huiles d’olives (1,969 milliard de dinars contre 1,115 milliard de dinars).

Par ailleurs, les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (74% du total des exportations) se sont contractées de 15%. L’INS explique évolution, d’une part par la baisse des exportations vers certains partenaires européens, telles que la France (-24%), l’Allemagne (-20,4%) et l’Italie (-11,1%), et d’autre part par la hausse de ventes vers d’autres pays notamment avec l’Espagne (+42%) et avec la Belgique (+2,6%).

Avec les pays arabes, les exportations ont diminué avec l’Algérie de 31,4%, avec la Libye de 17,3% et avec l’Egypte de 12%.

Selon la répartition des échanges par régime, les exportations sous le régime offshore ont enregistré une baisse de 17,5% contre +12,3% durant les dix mois de l’année 2019.

Sous le régime général, les exportations ont enregistré une régression de l’ordre de 6,7% contre 5,7% durant les dix mois de l’année 2019.