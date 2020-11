La nécessité de l’achèvement des travaux des projets bloqués dans la région de Sousse, comme le port en eau profonde d’Enfidha, et l’importance du projet de métro de Sousse ont été au centre de la rencontre entre le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, et député et président du Comité de suivi des projets bloqués dans la région de Sousse, Ridha Charafeddine.

La réunion a également été l’occasion d’évoquer les axes les plus importants de la future vision stratégique dans le domaine du transport et de la logistique dans la région de Sousse, qui vise à développer le système de transport avec toutes ses composantes afin d’améliorer les services de transport et répondre aux attentes des citoyens de la région.