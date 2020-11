L’évènement” GREEN NIGHT CHALLENGE” aura lieu le 13 novembre sous forme d’une série de challenges en ligne ouvert au grand public et à toute personne, groupe ou organisme alliant innovation, agilité et créativité scientifique.

Ces challenges se dérouleront du 13 au 14 novembre 2020 et vont être élaborés en fonction des besoins des partenaires.

Les candidats doivent identifier au préalable des idées innovantes dans le cadre de la thématique de l’édition 2020 de l’ERN, le ” Green Deal “.

Les sujets détaillés des challenges seront déclarés le jour même (le 13 novembre 2020) et 16 heures seront accordées pour la réalisation des défis. Les travaux des équipes ainsi obtenus seront évalués par les annonceurs du challenge. Des prix exceptionnels seront au Rendez-Vous pour les lauréats des défis.

Les objectifs de ce pré-événement sont: promouvoir la perspective interactive et participative du tissu socio-économique et soutenir sa synergie avec les structures de recherche scientifique, offrir aux jeunes l’opportunité de participer aux nouveaux enjeux tout en proposant des solutions aux différentes problématiques actuelles et accroître l’implication des jeunes à l’événement et les motiver.

Des prix importants seront décernés aux gagnants lors de la cérémonie de clôture de l’événement.

GREEN NIGHT Challenge constitue une opportunité certaine pour les jeunes enseignants, Chercheurs, docteurs, Doctorants, ingénieurs, étudiants et élèves de proposer des solutions innovantes aux problématiques actuelles proposées par des partenaires industriels.

En effet, le GNC est une occasion propice pour approcher et concrétiser les besoins des industriels par des entités à diverses compétences dont le point commun et culminant est la passion de solutionner, découvrir et innover. L’idée directrice des challenges est d’irriguer le tissu socio-économique par des produits résultants d’un maillage de multiples talents et compétences génératrices de valeur ajoutée.