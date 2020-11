Le ministère du Tourisme a décidé de consacrer des subventions exceptionnelles aux municipalités à vocation touristique dans les gouvernorats de Tozeur et Kébili, pendant la saison touristique saharienne, avec des avantages pour encourager le tourisme intérieur surtout dans le sud-ouest.

Lors d’une séance de travail tenue mardi 3 novembre 2020, pour l’examen des moyens de développement du tourisme saharien au sud-ouest, le ministère a également décidé de créer un service administratif au sein de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) ayant pour mission de développer le tourisme saharien et de stimuler l’initiative du “Salon international du tourisme saharien”.

Les participants à la séance de travail présidée par le ministre du tourisme, Habib Ammar, en présence des présidents et des représentants des fédérations professionnelles nationales et régionales dans le domaine, touristique, ont insisté sur la nécessité d’accélérer le décaissement des crédits exceptionnels pour faire face à tout imprévu au cours de la prochaine période.

Ils ont évoqué les difficultés rencontrées par les différentes établissements touristiques et les employés dans ce secteur, à cause de la propagation du coronavirus dans les pays, en mettant l’accent sur la réalité du secteur du tourisme saharien et son importance dans la diversification de l’offre touristique et la commercialisation de la destination tunisienne.

Le Sahara est l’un des plus importants domaines de l’activité touristique en Tunisie. Il couvre les superficies des régions du sud du pays, sachant que le tourisme saharien est une alternative pour le tourisme balnéaire, et autres activités hivernales.

Ce type de tourisme, demeure depuis 2011, un domaine marginalisé selon les professionnels à cause des évènements qu’à vécus la Tunisie.

Il s’est limité à jouer un rôle ” d’une roue de secours “, pour stimuler le tourisme balnéaire dans les villes touristiques.

Mais depuis 2016, les services concernés se sont lancés dans la mise en œuvre d’une stratégie basée sur la diversification des produits touristiques pour couvrir le tourisme saharien, afin de relancer cette activité économique, en lançant des initiatives pour la sauvegarde et la réhabilitation des sites favorisant l’attraction des visiteurs vers le pays.