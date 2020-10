La Tunisie vient de lancer un projet pilote relatif à la ” Mise en œuvre d’un écosystème local d’innovation dans le gouvernorat de Nabeul “, qui s’intègre dans le cadre du projet EU4Innovation (Innov’i), financé par l’Union européenne. C’est ce qu’a indiqué Kamel Ouerfelli, directeur général adjoint à l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), lors d’un webinaires organisé le 28 octobre sur le thème “Innovation et développement technologique, quel rôle pour la relance économique ?”.

Ce projet, qui peut être généralisé à d’autres régions, a pour vocation d’animer et d’intégrer un réseau d’acteurs locaux ayant chacun son rôle à jouer, dans le processus d’innovation et partant d’impulser le développement régional, a-t-il dit.

La finalité consiste à développer l’innovation à l’échelle des régions, dans le but de prioriser et de concentrer les ressources qui y sont disponibles sur un nombre limité de domaines d’activité et de secteurs technologiques adaptés aux potentiels de la région.

Il s’agit également, de réunir tous les acteurs locaux de l’innovation dans la région pour identifier ensemble les thématiques prioritaires, afin de définir l’organisation adéquate des filières d’accompagnement de l’innovation.

Dans ce cadre, Mounir Rochdi, expert international, a souligné l’impératif d’opter pour une transformation positive et durable des territoires et des régions, dans le cadre d’une approche horizontale et participative, de manière à favoriser le développement économique et le bien être de toute une région.

Pour se faire, il est nécessaire d’assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs, y compris les acteurs locaux, privés et publics, de mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires et d’avoir un environnement favorable à l’émergence des entreprises, et partant, à l’innovation territoriale, selon ses propos.

Il a à cet égard, recommandé d’inviter de grandes groupes de sociétés économiques à devenir les catalyseurs de cette innovation territoriale, en créant un environnement favorable à l’investissement et à la création de richesses, dans les différentes régions du pays.

Dans le même contexte, Kais Mejri, directeur général l’Innovation et du Développement Technologique, au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, a appelé à impulser l’interaction entre les structures locales et les entreprises, et d’accorder le pilotage et le leadership de ces initiatives soit à des grandes sociétés privées ou publiques, afin d’améliorer l’attractivité et de favoriser la création de champions dans les régions.

A noter que ce webinaire, organisé par le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines en collaboration avec le projet Innov’i – EU4Innovation, est le troisième d’une série de trois webinaires qui visent à sensibiliser les politiques et preneurs de décisions à la nécessité d’accélérer les réformes économiques en rapport avec l’innovation et la technologie.