L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, mardi 27 octobre, le projet de loi organique n°63-2019 portant approbation de deux amendements de la charte de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) relatifs au changement du nom de l’organisation et la périodicité du sommet islamique.

Dans son rapport sur ce projet de loi, la Commission parlementaire des droits et des libertés et des relations extérieures a expliqué que le changement apporté au nom de l’organisation est dû à l’évolution de la situation dans le monde au cours des dernières décennies et à l’augmentation du nombre de ses membres.

Le rapport a rappelé, dans ce sens, que le changement du nom de l’organisation a été décidé lors de la 38ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères “session de la paix, de la coopération et du développement”, tenue à Astana, République du Kazakhstan.

Selon l’article 36 de la charte de l’OCI, les amendements de la Charte entreront en vigueur une fois approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des Etats membres.

L’OCI est la deuxième plus grande organisation après l’Organisation des Nations unies avec 57 Etats membres. Elle a été créée sur décision du sommet historique qui a eu lieu à Rabat (Maroc), le 25 septembre 1969, à la suite de l’incendie criminel de la Mosquée Al-Aqsa à El Qods occupée.