La Tunisie passe actuellement par une période de transition saisonnière caractérisée par un déficit de production qui s’est accentuée avec l’apparition de certaines maladies ayant touché certains légumes comme les tomates et les piments, a déclaré le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Bousaid.

Lors d’une séance de dialogue avec le gouvernement consacrée à la situation générale du pays, Bousaid a fait savoir que la production connaîtra une hausse, en novembre prochain, ce qui entraînera une baisse des prix, précisant que le ministère est en train de mettre en oeuvre un programme de contrôle des produits et des prix.

Il a ajouté que son département œuvrera à renforcer le contrôle et à fixer la marge de gain de certains produits agricoles afin de réguler les prix.

Le ministre a, par ailleurs, souligné qu’il sera question de réduire le pouvoir des intermédiaires dans les chaînes de production et de distribution, comme c’était le cas avec la filière des dattes et des grenades. Il s’agira aussi, selon lui, de resserrer le contrôle économique à travers le lancement une application dédiée au contrôle des prix dans les plus brefs délais.

S’agissant de la filière de dattes, le ministre a indiqué que la production nationale est estimée à 345 mille tonnes dont la moitié est commercialisée sur le marché local, évoquant des difficultés liées l’exportation de ces fruits, et ce, en raison de la pandémie de Covid-19.

Il a fait remarquer que son département oeuvre, depuis quelques temps, en collaboration avec des producteurs et des industriels à commercialiser des produits de dattes et à fixer une marge de bénéfice, aux niveaux des grandes surfaces commerciales. Il s’agit aussi de créer des points de vente du producteur au consommateur et d’organiser une manifestation annuelle dédiée à la filière des dattes.

D’autre part, Bousaid a indiqué que le ministère du Commerce a fixé des marges de gain de 20% sur les aliments pour bétail afin de lutter contre les pratiques de monopole.