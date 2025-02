Le directeur général de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits Alimentaires (INSPPA) Mohamed Rabhi a souligné mardi à Monastir que la loi sera strictement appliquée en cas de vente de produits périssables de manière anarchique et en dehors de la chaine de froid, au cours du mois de ramadan.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge de la première réunion des directeurs régionaux de l’INSPPA pour l’année 2025, que la sécurité alimentaire est une responsabilité conjointe entre l’administration à travers ses structures de contrôle, les prestataires de service qui doivent respecter leurs engagements, et le consommateur qui doit avoir une culture sanitaire lui permettant de mieux choisir les produits.

Rabhi a précisé que la réunion des directeurs régionaux de l’INSPPA a été consacré à l’étude du programme spécifique de contrôle des produits alimentaires au cours du mois de ramadan qui avait démarré le 15 janvier 2025.

Par ailleurs, il a relevé que l’INSPPA œuvre à instaurer le régime de qualité à travers le processus d’accréditation qui requiert la réhabilitation des structures de contrôle et des contrôleurs et la mise à profit des équipements, ajoutant que l’instance poursuit la formation de 500 contrôleurs répartis sur tout le territoire.

Le directeur général de l’INSPPA a précisé que l’instance s’emploie à instaurer le régime de qualité à travers les normes ISO 9001 ET ISO 17020 en vue d’atteindre l’accréditation qui lui permettra de contrôler le marché et les opérations d’importation, d’exportation et du tourisme et de concurrencer les instances de contrôle similaires à l’étranger.