L’Office national de l’artisanat organise pour la première fois, un concours régional de l’authenticité, sous le titre “L’Olympiade du Klim Keffois”, le lundi 26 octobre 2020, au Kef.

Cette compétition professionnelle, qui s’organise pour la première fois à l’échelle régionale, permettra la valorisation de ce tapis, tant au niveau de l’authenticité qu’au niveau de la qualité. Elle permettra également, de découvrir les artisanes ayant un haut niveau technique et qui peuvent ainsi, contribuer à la réalisation des actions futures de formation, d’apprentissage et d’encadrement technique programmées dans la spécialité. Laquelle compétition vise encore, à accroître l’attractivité des professionnels, des jeunes promoteurs, des créateurs et des investisseurs envers ce nouveau produit.

A cette occasion, se tiendra un séminaire réunissant les partenaires du projet de développement du Klim Keffois, au cours duquel des interventions qualitatives visant essentiellement, le développement d’une nouvelle gamme de kilim appelée KLIM KEFOI, seront présentées. Il s’agit d’une gamme moderne et diversifiée caractérisée par une valeur artistique élevée et une dimension culturelle remarquable. Des caractéristiques dotant ce Klim d’une importante valeur ajoutée et d’une forte compétitivité, ce qui facilite son positionnement sur les marchés national et international.

Cet événement, qui se tiendra sous le patronage de Habib Ammar, Ministre du Tourisme, comprendra la cérémonie de remise des prix de ce concours, puis une visite du village artisanal et la projection du film documentaire réalisé pour l’occasion. L’Office national de l’artisanat a également l’intention d’organiser d’autres sessions dans un certain nombre de régions de la République.