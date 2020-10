Depuis 2011, l’Association des malades du cancer (AMC) a pris en charge plus de 3600 patients atteints de cette maladie en Tunisie, dont la moitié des femmes souffrant d’un cancer du sein, a indiqué, jeudi, la présidente de l’association, Rawdha Zarrouk. Selon elle, l’association a fourni des soins de santé et un encadrement social au cours de l’année 2019 à plus de 300 femmes atteintes d’un cancer du sein, en plus d’environ 300 autres atteintes d’autres tumeurs cancéreuses.

Toutes les patientes proviennent de l’Institut Saleh Aziz de Tunis ou d’autres hôpitaux publics.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP en marge d’une journée portes ouvertes organisée par l’Association des malades du cancer en Tunisie à l’occasion du mois d’octobre consacré dans le monde entier à la sensibilisation au cancer du sein, Zarrouk a ajouté que l’Association cherche, depuis sa création en 2011, à apporter l’encadrement et l’assistance nécessaires aux patients cancéreux qui attendent depuis une longue période de recevoir des soins médicaux, notant que l’encombrement à l’Institut Saleh Aziz est le plus gros problème en matière de prises en charge des personnes atteintes de cancer en Tunisie.

Elle a indiqué que l’association avait fait don de matériel médical à des hôpitaux publics dans le cadre de son soutien aux patients atteints de cancer. Elle a également signé des accords avec un certain nombre de cabinets privés pour soigner les patients ainsi qu’avec l’hôpital militaire.

Zarrouk a estimé que l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer nécessite de traiter les problèmes du secteur de la santé dans son ensemble. Elle a, dans ce contexte, souligné la nécessité pour l’Etat de trouver des solutions aux problèmes du secteur de la santé publique afin de lui permettre de jouer son rôle dans la prise en charge de ceux qui souffrent de la pauvreté et dont les revenus sont limités, affirmant l’engagement de l’association envers les patients atteints de cancer.

A l’occasion de cette journée porte ouverte, et dans le cadre d’une initiative avec le soutien d’une institution bancaire privée, l’Association des malades du cancer a distribué 30 seins artificiels et soutien-gorge à des femmes guéries du cancer afin de les aider à préserver leur santé mentale et de se réconcilier avec leur corps, selon Zarrouk.