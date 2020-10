Le Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission Economique pour l’Afrique organise, lundi 26 octobre 2020, un webinaire pour présenter le rapport régional de l’Afrique du Nord sur la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies (ODD) et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, et ce de 09h00 à 11h30 heure de Rabat (UTC/GMT+1).

Cinq ans après leur lancement, la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies (ODD) et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine en Afrique du Nord demeure un objectif majeur en Afrique du Nord, où les pays se sont engagés à mettre les deux agendas en œuvre en les intégrant dans leurs programmes nationaux et stratégies de développement.

Si les pays d’Afrique du Nord ont réalisé des progrès significatifs dans de nombreux domaines, ils se heurtent néanmoins à des problèmes socio-économiques persistants, tels que le chômage structurel des jeunes, les inégalités et la faible participation des femmes au marché du travail, particulièrement durant la crise économique actuelle due à la pandémie de la COVID-19.

L’objectif du webinaire est la présentation et l’examen de l’étude régionale menée par le Bureau de la CEA en Afrique du nord sur l’évaluation et l’analyse approfondies des progrès réalisés dans la sous-région (Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie) dans la mise en œuvre et le suivi des ODD. Cinq pays ont jusqu’à présent présenté leurs rapports nationaux : Algérie (2019), Égypte (2016 et 2018), Mauritanie (2019), Maroc (2016) et Soudan (2018), et deux pays, la Libye et le Maroc, projettent de présenter des rapports en 2020.

Le webinaire réunira les hauts fonctionnaires des ministères nationaux et les membres de l’équipe pays des Nations unies chargés de l’élaboration de cette étude régionale.

