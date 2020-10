Elodie Cantier-Aristide, chef de Bureau du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme en Tunisie, a réitéré la volonté de cette institution onusienne de renforcer le capital humain et les droits de l’Homme.

Au cours d’un entretien qu’elle a eu avec Thouraya Jribi, ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, mercredi 21 octobre, la responsable onusienne a indiqué que la coopération sera concrétisée à travers les projets et les programmes en cours ou par le biais de la participation aux efforts nationaux de lutte contre les impacts de la Covid-19 sur les droits civiques, politiques, économiques et sociaux.

Cantier-Aristide a évoqué la réussite des programmes de coopération bilatérale et les opportunités de les renforcer davantage afin de renforcer la situation des droits de l’homme dans le pays.

La ministre tunisienne a, pour sa part, loué la qualité de la coopération avec l’Institution onusienne qui vise à promouvoir le système des droits de l’homme et l’adéquation du cadre législatif relatif aux droits et des libertés avec la constitution et les conventions internationales.