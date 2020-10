La station d’art B7L9 accueille du 23 octobre au 20 décembre 2020 une exposition rassemblant des œuvres créées durant le confinement. Intitulée “Culture Solidaire”, l’exposition présente autant les fruits d’une démarche de soutien aux artistes que les multiples expressions esthétiques nées de la conjoncture actuelle.

L’exposition “Culture Solidaire” sera inaugurée le 23 octobre à 11h à la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg. Etant donné les circonstances, le vernissage aura lieu à une date ultérieure. Toutefois, un programme de rencontres et d’ateliers se développera avec la participation des exposants, tout au long de l’événement.

Cette exposition qui réunit les travaux de 17 artistes trouve son origine dans une initiative de la Fondation Kamel Lazaar (FKL). Dès les premiers jours du confinement en mars dernier, cette fondation a mis en place un mécanisme de soutien aux artistes qui avaient alors vu leurs projets interrompus ou contrariés.

Cette dotation de 400.000 dinars destinée à appuyer les artistes dans l’urgence du moment, a porté le nom de “Culture Solidaire”. Cette initiative se déployait à deux niveaux avec d’une part une contribution au Fonds de Relance Culture (FRC) créé par le ministère des Affaires culturelles et d’autre part, une dotation pour les artistes.

C’est en ce sens qu’un appel à projets avait été lancé afin que les artistes puissent présenter leurs propositions. En quelques semaines, plus de 300 projets sont parvenus à la Fondation Kamel Lazaar qui avait confié la sélection aux soins d’un jury d’experts. Une centaine d’artistes toutes disciplines confondues bénéficieront de la dotation “Culture Solidaire” de la Fondation Kamel Lazaar.

Immédiatement disponible, le financement demandé a ainsi permis d’apporter un e bouffée d’oxygène à des artistes soudainement confinés. Ils continueront alors à créer dans l’urgence et avec les moyens du bord.

Cette initiative a permis à 58 œuvres réalisées par 120 artistes de voir le jour. Plusieurs courts-métrages ont été produits, une fresque d’art urbain a été créée, de nombreuses performances théâtrales et artistiques ont été développées. Toutes ces œuvres constituent désormais un corpus représentatif de la créativité durant la période du confinement.

Ce sont les œuvres d’artistes plasticiens et visuels qui sont au cœur de l’exposition “Culture Solidaire”. Cet événement réunit 17 artistes à la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg et se poursuivra du 23 octobre au 20 décembre.

Cette sélection a été opérée selon des critères objectifs. D’une part, certains projets sélectionnés sont encore en phase de création et d’autre part, certaines œuvres sont conçues pour d’autres espaces et supports. Il n’en reste pas moins que les œuvres exposées témoignent de la grande créativité qui s’est épanouie durant le confinement. Qu’ils soient débutants ou confirmés, les artistes participant à l’exposition montrent des œuvres créées ad hoc et oblitérées par la gravité du moment.

Pour la Fondation Kamel Lazaar, cette exposition est un nouveau temps fort dans une année paradoxale, marquée par une créativité exacerbée au niveau artistique et une absence/présence du public. Le lien maintenu à travers les réseaux sociaux se concrétise maintenant avec cette vaste exposition collective. A sa manière, cet événement traduit le soutien durable que cette fondation culturelle apporte aux artistes. Cet appui résolu continue d’ailleurs à se déployer sur plusieurs niveaux.

Pendant deux mois, jusqu’au 20 décembre, l’exposition “Culture Solidaire” restera ouverte au public et proposera plusieurs cycles de rencontres avec les artistes et les acteurs culturels. Observatoire de la créativité durant la période du confinement, cette exposition est aussi un miroir tendu au public qui se retrouvera certainement dans l’esthétique des œuvres présentées et les questionnements qu’elles agitent.

Toutes les précautions sanitaires sont d’ores et déjà prises pour accueillir le public et partager les nombreuses découvertes que promet l’exposition “Culture Solidaire”.