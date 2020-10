La Société Céréalis publie les indicateurs d’activité relatifs au Troisième Trimestre 2020.

Il était attendu que ce troisième trimestre constitue un challenge du fait de la saison touristique avortée et de l’importance qu’elle constitue sur les ventes saisonnières. Malgré cela, la société est parvenue à compenser ces ventes perdues et à trouver de la croissance, enregistrant au final un accroissement de 4,64% de ses ventes. Ce résultat positif a pu être atteint grâce à de nombreuses actions, à la fois en termes d’offre produits, mais aussi au travers d’un grand travail de distribution.

Nous saluons à cet effet nos équipes pour l ensemble des efforts fournis durant cette période.

La crise du Covid se poursuivant, la tendance qui sera attendue sera celle de pressions baissières alimentées par l’affaiblissement du pouvoir d’achat et l’ambiance morose grandissante. Cependant, la Société, forte de ses capitaux propres, et de ses avantages compétitifs majeurs, continuera à opérer avec maîtrise et vigilance et à réagir rapidement aux mouvements du marché.

Nous noterons que, les investissements corporels et incorporels se sont situés à 632 411DT au 30/09/20, et ont concerné des équipements de production, des équipements d’aménagement, et des équipements de placement produit. Et que l’endettement se situe à 3 716 257 DT, soit en augmentation de 9,5% par rapport à la même période de l’année précédente, et s expliquant par l’accroissement de l’activité.

Au niveau qualitatif, l’entreprise continue à consolider sa position de leader et à améliorer son emprunte sur le terrain.