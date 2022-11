Suite à la réalisation, en date du 21 octobre 2022, de l’opération de cession de 3 622 208 actions de la société Céréalis par les membres de la famille Gahbiche et la société Ekuity Capital au prix de 13,295 dinars l’action, objet de la décision du Conseil du Marché Financier n°10 du 23 juin 2022, au profit de la société «Power Brands» (anciennement dénommée Power Brands Holding)1, le capital de la société Céréalis est désormais détenu à raison de 74,09% par la société acquéreuse.

Par ailleurs, et conformément à la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société «Power Brands » tenue le 03 octobre 2022, le capital de ladite société a été augmenté en numéraire d’un montant de 102 231 360 dinars pour le porter de 10 000 dinars à 102 241 360 dinars et ce, par l’émission de 10 223 136 actions nouvelles à la valeur nominale (soit 10 dinars et sans prime d’émission), dont :

– 4 817 536 actions ont été souscrites par les membres de la famille Gahbiche et la société Ekuity Capital et ont été libérées intégralement par conversion de créances détenues par la société « Power Brands » revenant aux personnes sus visées, issues de l’opération de cession sus mentionnée,

– 5 405 599 actions ont été souscrites par la société «Cardinal Brands Limited»2 et ont été libérés partiellement par apport en numéraire.

Ainsi, et au terme de cette opération, le capital de la société «Power Brands » est désormais réparti entre les membres de la famille Gahbiche à raison de 34,29%, de la société «Ekuity Capital» à raison de 12,84% et de la société «Cardinal Brands Limited» à raison de 52,87%.

De ce fait, à l’issue de ces deux opérations, la société «Cardinal Brands Limited» détient désormais directement le contrôle majoritaire en droits de vote dans le capital de la société « Power Brands », ce qui lui permet, indirectement de déterminer les décisions économiques et financières relatives à la société Céréalis.

De plus, sachant que désormais la société «Cardinal Brands Limited» détient directement plus de 50% des droits de vote de la société «Power Brands», elle est présumée, au sens l’article 10 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, légalement agir de concert avec la société «Power Brands» vis-à-vis de la société Céréalis.

Par décision n°45 du 14 novembre 2022, en application de sa décision n°10 du 23 juin 2022 sus visée, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant l’activité de la société Céréalis, le Conseil du Marché Financier fixe les conditions de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire à laquelle est soumise la société «Cardinal Brands Limited» agissant de concert avec la société «Power Brands», visant l’acquisition par cette dernière des actions Céréalis qu’elle ne détient pas dans le capital de ladite société.

Le présent avis est établi sous la responsabilité de l’initiateur de l’offre et de la société visée chacun en ce qui le concerne.

Le texte complet de l’OPA en téléchargement :

