Malgré le contexte inflationniste et les difficultés du pouvoir d’achat, l’année 2022 a été une année de bonne performance pour la société CEREALIS.

Les efforts commerciaux et la diversité du portefeuille produit ont permis à l’entreprise de trouver de la croissance sur le Chiffre d’Affaire et de clôturer l’année avec une hausse de 10,9%, correspondant à un Chiffre d’Affaire de 23.1 MDT.

Il est certain néanmoins que la continuation de la pression inflationniste associée à la dégradation du pouvoir d’achat requiert un certaine adaptation de l’entreprise afin de continuer à performer et à offrir aux consommateurs des produits qui répondent à leurs besoins. La Société, forte de sa notoriété, de son expertise marché et de ses capitaux propres, saura se positionner adéquatement et relever ce challenge avec succès.

Pour ce qui est des investissements corporels et incorporels, ceux-ci se sont situés à 0,820 MDT au 31/12/22, et ont concerné essentiellement des équipements de production, de stockage et de placement produit.

L’endettement se situe quant à lui à 2,2 MDT, soit en baisse de 10,1% par rapport à la même période l’année précédente, et est essentiellement constitué de crédits de gestion.

Au niveau qualitatif, l’entreprise continue à consolider sa position de leader.