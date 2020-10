Une vaste campagne de stérilisation a eu lieu dimanche dans la localité de Houmt Souk à Djerba.

Une action menée conjointement entre la municipalité de la localité et les unités de la Protection civile dans le cadre de l’application des recommandations issues de la commission régionale de lutte contre le coronavirus dans la région de Médenine.

L’opération de stérilisation et de désinfection a ciblé les lieux et institutions publics dont l’environnement externe de la Poste, la station des bus, les caisses sociales et les centres de soins de base, a expliqué à l’agence TAP le président du service propreté relevant de la municipalité Nabil Belhaj.

Il s’agit de la première action menée par la commission régionale de lutte contre le coronavirus qui a tenu samedi sa première réunion pour fixer son programme d’activités pour les jours à venir.

La commission prévoit, dans ce sens l’organisation d’une campagne de distribution des masques de protection aux commerçants et aux citoyens à l’occasion au marché hebdomadaire de Houmt Souk, partant du constat que la plupart des personnes qui fréquentent ce lieu ne portent pas de masque, particulièrement les hommes.

Des campagnes similaires sont, d’ailleurs, programmées dans d’autres marchés hebdomadaires dans le cadre d’une action commune entre les commissions régionale de lutte contre le coronavirus dans les trois délégations de Djerba.