Une étude pour développer et améliorer la qualité de la coopération entre la Tunisie et le Japon à l’avenir, moyennant la digitalisation, est en cours d’élaboration. C’est ce qu’a déclaré le représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en Tunisie, Shinohara Shunei, dans un entretien accordé à l’Agence Tunis Afrique presse (TAP).

“L’intégration de la solution digitale dans les nouveaux projets de coopération tuniso-japonaise sera au cœur de cette étude. Actuellement, nous sommes en phase de collecte des idées et nous discutons avec l’administration et le secteur privé dont les start-ups,… pour recommander une série de solutions digitales afin d’accélérer la mise en oeuvre de nos futurs projets et d’améliorer leur rendement”, a-t-il avancé.

Le responsable a précisé que cette étude est menée principalement par les deux pays. Des discussions se tiennent en téléréunion entre Tokyo et Tunis, à ce sujet..

Projet Kaizen : Amélioration de la productivité des entreprises tunisiennes à hauteur de 70%

D’après Shunei, le résultat du projet Kaizen pour l’amélioration de la productivité des entreprises “est excellent”. En moyenne, nous avons observé une amélioration de 70% du rendement des entreprises ayant appliqué la méthode Kaizen.

En outre, plus de 150 entreprises ont bénéficié d’un appui entre assistance technique et formation dans le cadre dudit projet, lancé en Tunisie, depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, une cinquantaine de maîtres formateurs tunisiens travaillant dans les centres techniques, ont été formés, pour assurer le transfert de leur savoir-faire acquis en termes de principes Kaizen, aux sociétés tunisiennes.

Le responsable a précisé que la JICA et le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines avaient décidé de prolonger le projet Kaizen, pour une 2ème phase (2019-2020), en vue d’accompagner les entreprises.

Il a assuré que la JICA a l’intention de poursuivre son action avec ce département pour pérenniser et institutionnaliser l’application de l’approche Kaizen en Tunisie, en plus de la valorisation des acquis de la Tunisie en la matière, pour s’orienter progressivement vers l’utilisation de cette approche dans les PMEs installées à l’intérieur du pays.

Certes, la crise sanitaire a impacté les activités prévues liées au Kaizen, mais une réadaptation de ce dernier est en cours pour y faire face. Ainsi, les experts japonais continuent à appuyer leurs homologues tunisiens à travers des téléconférences, jusqu’à ce que les conditions permettent leur retour en Tunisie.

“Le projet Kaizen a été lancé en Tunisie il y a plus de 10 ans, période durant laquelle nous avons pu introduire les concepts et les pratiques y afférent, sachant que ce projet a pour objectif d’améliorer la productivité et est basé sur des actions simples, peu onéreuses et impliquant tous les employés à tous les niveaux. L’approche peut être appliquée non seulement dans les entreprises, mais aussi dans les hôpitaux, les écoles et même dans les administrations publiques”, a rappelé le responsable.

“Il s’agit d’une assistance technique offerte par le Japon au profit des centres techniques tunisiens et transférée ensuite aux petites et moyennes entreprises (PMEs)tunisiennes “, a-t-il dit.

“A l’occasion de la conférence annuelle Kaizen Afrique (AKAC 2020), organisée conjointement depuis cinq ans par la JICA en partenariat avec le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), une entreprise tunisienne a remporté le premier prix du concours dédié aux entreprises ayant réalisé les meilleures performances en matière d’amélioration de la qualité et de la productivité grâce à l’approche Kaizen”.

L’AKAC a pour objectif la promotion du concept KAIZEN et sa dissémination en Afrique à travers l’échange des expériences réussies dans les différents pays d’Afrique.

Les vainqueurs du concours Ninja seront annoncés en novembre

Le résultat final du concours NINJA (Next Innovation with Japan) destiné aux start-ups, acteurs du secteur privé, instituts de recherches…, ayant les meilleurs plans d’affaires, sera annoncé à partir de novembre 2020, a indiqué le représentant de la JICA en Tunisie.

Ce concours a été lancé au mois de juillet, par la JICA, et une attention particulière a été accordée aux entreprises disposant d’idées innovantes pour contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid-19.

“Cinq startups tunisiennes ont été sélectionnées, parmi plusieurs candidatures qui sont parvenues à la JICA. Chaque startup bénéficiera d’un financement allant jusqu’à 30000$, soit plus de 82 mille dinars. Les candidats pourront également avoir la possibilité de se rendre au Japon pour d’autres investissements et partenariats commerciaux parrainés par la JICA”, a-t-il précisé.

“Le lancement de ce concours par la JICA est une réponse directe aux efforts de lutte contre la Covid-19 et vise également à mieux accompagner et encourager la création d’entreprises, d’emplois et de richesses pour booster, en cette période difficile, les activités économiques et sociales, tout en encourageant les approches innovantes”, a conclu Shunei.