La fabrique d’espaces artistiques l’Art Rue annonce dans un communiqué de presse le démarrage d’un automne créatif dans un contexte local et mondial fragile. Les activités de L’Art Rue ont repris début septembre pour offrir des espaces de partage artistique aux populations de la médina et d’ailleurs.

Le programme digital DPDW a fait sa rentrée et se réinvente jusqu’au mois de décembre avec deux rendez-vous mensuels : le “Civic Space” et le “Performance Room”.

Du côté de son programme “Débat et Pensée”, 10 candidats tunisiens et algériens ont été retenus pour participer en octobre et novembre à une formation en ligne de médiation culturelle, “Al Moutawassit.”

Les résidences artistiques se poursuivent tout en accueillant de nouveaux artistes et en associant des enfants lors de workshop pédagogiques.

par ailleurs, l’Art’Rue participera au projet européen BEPART qui jusqu’en 2023 explorera de manière critique les politiques et les pratiques de la participation dans les arts.

La programmation digitale fait sa rentrée

DPDW a fait sa rentrée sur la page FB de L’Art Rue fin septembre avec deux temps forts : une performance chorégraphique d’Imed Jemaa dans le cadre de “Performance-Room” et un débat avec la politologue Maryam Ben Salem modéré par Asma Nouira dans le cadre de “Civic_Space”.

Ces rendez-vous ont inauguré les deux nouvelles rencontres mensuelles de “DPDW : “Civic Space”, une table-ronde autour de thématiques actuelles pour créer un espace de parole forte et citoyenne et “Performance Room” une invitation à des chorégraphes qui ont inventé et marqué l’histoire de la danse contemporaine en Tunisie, dans le monde arabe, en Afrique et ailleurs pour s’approprier le White Cube et “créer” ou “recréer” une pièce de leur répertoire.

Pour ce mois-ci, un rende-vous est donné le mercredi 21 octobre avec “Regards sur le continent”, une sorte de conversation avec le danseur, chorégraphe et metteur en scène congolais Faustin Linyekula, autour de son film “Lettres du continent” qui sera en diffusion sur la page FB. Vendredi 30 octobre à 19h, dans le cadre de Performance Room, une performance de la danseuse et chorégraphe tunisienne Malek Sebaï suivie d’une conversation autour de son travail.

Annonce des lauréats de l’appel à formation d’Al Moutawassit

“Al_Moutawassit”, la médiation culturelle comme point de rencontre est un projet né de la volonté commune de considérer le potentiel de la pédagogie critique dans la transformation des pratiques artistiques, de la médiation culturelle, de la curation et de l’enseignement sur les deux rives de la Méditerranée. Elle vise à initier un processus d’enrichissement mutuel par l’échange de savoir-faire théoriques et pratiques.

Le programme repensé en ligne au vue du contexte sanitaire réunira à partir de la semaine prochaine et jusqu’à fin novembre des experts algériens, tunisiens, belges et français, des tuteurs et des opérateurs culturels. Le travail en ligne sous forme de conférences d’experts, de travaux de groupe, d’étude de cas pratiques aboutira à une publication.

L’Art Rue avec Manifesta 13 (Marseille), l’Atelier de l’Observatoire (Casablanca) et le soutien de la Fondation DROSOS partageront avec les intéressés la liste des 21 candidats issus de quatre territoires retenus pour participer à cette formation.

L’upcycling et le Rébétiko s’invitent dans nos résidences artistiques

Les résidences artistiques de Nejma Zeghidi en théâtre et d’Imen Smaoui en danse se poursuivent et s’adaptent depuis mars dernier au contexte sanitaire. Les deux ont rejoint en septembre dernier, Thomas Egoumenides en design et Nidhal Yahyaoui en musique.

Deux artistes, deux disciplines artistiques et un territoire en commun. Thomas Egoumenides aborde la question de l’upcycling avec un groupe de 6 jeunes de la médina de Tunis qui a déjà travaillé au sein de L’Art Rue en 2018-2019 avec le danseur et chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly. Comment changer notre regard sur les déchets de la médina, les transformer pour leur offrir une seconde vie ?

Des concerts pédagogiques pour les enfants de la médina

Début septembre, l’Art Rue a organisé avec la Fondation Rambourg un concert pédagogique de musique classique et de chant lyrique pour les enfants de la médina de Tunis. Ces derniers ont pu écouter le Quatuor Cadences, le clarinettiste Youssef Messaoudi et la virtuose Salma Barouni – pianiste ainsi qu’Elisabeth Vidal, soprano colorature, professeur d’art lyrique au Conservatoire de Nice.

Cette semaine, ce sont aux répétitions de musique de l’artiste tunisien Nidhal Yahyaoui et de ses acolytes grecs qui travaillent avec lui sur cette nouvelle création, qu’un groupe d’enfants a été convié. L’objectif est de leur donner accès à une performance artistique de qualité mais aussi de leur permettre de comprendre les différentes étapes d’une création, de découvrir des instruments via un temps d’échange avec les artistes.

Nidhal Yahyaoui collabore avec un groupe de musiciens grecs autour des musiques traditionnelles méditerranéennes et du rébétiko. Les sonorités et les rythment convergent, se rencontrent, se métissent et des ponts se créent pour aboutir en 2021 à une création originale que L’Art Rue va produire.

Participation à Be Part : résidence de Ridha Tlili

Dans le cadre de “BEPART”, un projet ” Europe-Créative ” de quatre ans initié avec 10 organisations européennes, L’Art Rue accompagne en 2020 et 2021 deux artistes, Ridha Tlili et Maria Lucia Cruz Correira. Le réalisateur indépendant et producteur Ridha Tlili développe à Sidi Bouzid un projet autour d’une performance et d’un court-métrage avec la participation de 8 jeunes breakdancers de Sidi Bouzid.

BEPART “beyondparticipation” est une nouvelle coopération qui explorera de manière critique les politiques et les pratiques de la participation dans les arts et au-delà, vers une redéfinition de l’éthique et de la notion de participation. De la création et du partage d’art en collaboration aux modèles de gouvernance décentralisée impliquant les citoyens locaux, les artistes et les décideurs politiques, BEPART vise à promouvoir collectivement de nouvelles approches et structures de co-création.