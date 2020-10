La société NEW BODY LINE, a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2020.

1. Production :

Durant le 3ème trimestre 2020, la production totale en pièces de NEW BODY LINE a diminué de 9.69% avec un volume global de 153 699 pièces produites et vendues contre 170 189 pièces pour la même période en 2019.

Cette régression s’explique essentiellement par la baisse de la production de la lingerie intelligente de 10,54% et de la lingerie basique de 8.55%.

2. Chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires global du 3ème trimestre 2020 a diminué de 14,44% et s’est élevé à 1 298 590 DT, contre 1 517 701 DT pour la même période en 2019.

Durant le 3ème trimestre nous avons constaté une reprise progressive de l’activité. Les clients étaient aux rendez vous pour passer leurs commandes qui même si elles sont moins importantes en volumes, elles avaient une bonne fréquence.

La pandémie du Covid-19 en Europe est toujours là avec beaucoup d’incertitudes et d’invisibilité à moyen terme. Les décisions sont donc prises à court terme avec des risques très calculés.

Cette situation joue bien en notre faveur pour les critères de proximité et de réactivité que nous offrons à nos clients. Nous devons profiter de cette situation pour diminuer l’impacte négatif de cette situation.

Nous devons donc suivre nos clients de très près pour les mettre en confiance et leur offrir un meilleur service et plus de flexibilité.

Nous devons aussi être très vigilants pour éviter au maximum le retard de payement voire les impayés.

Notre société a développé un masque très innovant avec des performances inégalées qu’elle a commencé à proposer et commercialiser en Europe mais aussi sur le marché Tunisien sous la marque For.me.

Nous sommes très optimistes et nous comptons sur ces innovations pour booster notre chiffre d’affaire d’ici la fin de l’année 2020.

3. Activité commerciale

Durant le 3ème trimestre 2020 et à cause de la pandémie, tous les salons et rendez-vous commerciaux internationaux ont été annulés.

Nous avons gardé le contact avec nos clients par e-mails, téléphone en attendant une reprise normale de la circulation et des activités commerciale et des jours meilleurs.

Nous comptons aussi profiter de cette situation pour proposer des produits innovants très demandés durant cette période.

Durant le 3ème trimestre nous avons travaillé avec 12 clients dont 2 locaux.

4. Investissements

La société NBL n’a presque pas fait d’investissement courant le 3ème trimestre 2020.

5. Endettement

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placement substantiels.