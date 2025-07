UNESCO lance une résidence au Maroc pour 10 jeunes réalisatrices africaines, dont une candidate tunisienne

Avec le soutien financier de la République populaire de Chine et en partenariat avec la Fondation Tamayouz Cinéma, l’UNESCO lance une résidence de création cinématographique de six semaines au Maroc à destination de 10 jeunes réalisatrices africaines âgées de 21 à 35 ans.

Dans le cadre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ce programme unique offre une plateforme pour renforcer les compétences, amplifier les voix et connecter les participantes avec des acteurs clés de l’industrie cinématographique à l’échelle du continent, a annoncé l’Unesco.

Deux participantes seront sélectionnées dans chacune des cinq sous-régions africaines. Elles doivent parler et comprendre couramment l’anglais et/ou le français.

L’Institut français de Tunisie a annoncé qu’il accompagnera la candidature d’une jeune réalisatrice tunisienne.

Chaque candidate doit justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du cinéma ou de l’audiovisuel. Elle doit avoir écrit et réalisé au moins un film de fiction (court, moyen ou long-métrage), de préférence présenté en festival et/ou diffusé.

La prise en charge des candidates est complète (transport, hébergement, per diem).

La soumission des dossiers de candidatures doit parvenir avant le 31 juillet 2025 par mail à l’adresse suivante : convention2005.call@unesco.org

Toutes les informations nécessaires sont consultables à partir du site de l’Unesco à l’adresse suivante : https://urlz.fr/uEZg

Il est également possible de consulter le site de la Fondation partenaire « Tamayouz Cinéma » : https://fondationtamayouz.ma/residences-africaines.

Les candidates retenues entameront une résidence immersive de 6 semaines qui se déroulera du 15 septembre au 27 octobre 2025, au Maroc, entre Rabat et Marrakech. La résidence se déroulera en format hybride (en ligne et en présentiel).

Sous le mentorat des réalisateurs de renom Abderrahmane Sissako et Hicham Lasri, les participantes bénéficieront d’une formation professionnelle encadrée, réaliseront leur propre court-métrage et collaboreront avec leurs pairs venant de l’ensemble du Continent.

Thème de la résidence

La Fondation Tamayouz Cinéma est une initiative marocaine visant à construire une industrie cinématographique créative, durable et compétitive. Elle œuvre à l’autonomisation des femmes professionnelles du secteur, soutient une nouvelle génération de réalisatrices à travers des formations, des réseaux professionnels et des incubateurs de projets. Forte d’une communauté en pleine croissance, la Fondation agit pour représenter les voix du secteur, promouvoir l’égalité de genre et influencer les politiques publiques au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe.

Hicham Lasri a accepté de mettre à profit son idée originale : une série sur les centres d’appels de Casablanca, a annoncé la Faondation Tamayouz Cinéma.

Ce thème imposé présente l’avantage de structurer l’exercice, mais surtout de maximiser l’apprentissage collaboratif et de favoriser la créativité collective, tout en respectant la voix artistique de chaque participant. Ainsi, ce sujet offre à chaque cinéaste l’occasion d’exprimer sa singularité nationale et créative tout en contribuant au projet.

Selon le site de la Fondation, ” le Maroc compte aujourd’hui plus de 1 200 centres d’appels, représentant environ 90 000 emplois directs, dont Casablanca est l’épicentre. Ces dernières années, la présence de jeunes travailleurs subsahariens dans ces structures a considérablement augmenté : plus de 20 000 étudiants et jeunes professionnels subsahariens vivent désormais au Maroc, souvent attirés par les opportunités offertes par les métiers de la relation client. Ces centres d’appels sont devenus des lieux de vie et d’échanges culturels, où convergent les accents, les références, les aspirations et les luttes de tout un continent.”

Le programme de résidence offre aux cinéastes sélectionnés de multiples opportunités de réseautage pour tisser des liens durables.

Les participantes collaboreront étroitement avec leurs pairs sous la direction de l’équipe de résidence, bénéficiant d’un important soutien artistique, technique et logistique de la Fondation Tamayouz Cinéma et de ses partenaires.

Cette résidence cinématographique et artistique offrira aux résidentes une plateforme pour développer leurs compétences, amplifier leur voix et rencontrer des acteurs.rices influent.e.s de l’industrie cinématographique. Il s’agit d’une opportunité unique de collaboration, d’échanges artistiques et de développement professionnel, accompagnée par un groupe d’expert.e.s en cinéma, de l’écriture de scénario à la réalisation, en passant par la postproduction et la distribution.