En référence au communiqué publié le 31/12/2021 à la bourse de Tunis, au sujet d’une éventuelle acquisition de la société NEW BODY LINE par la société Tunisian American Entreprise Fund (TAEF) et Khalil Talbi, la société NEW BODY LINE informe le public que les discussions engagées entre les actionnaires de référence avec l’acquéreur n’ont pas abouti à un accord pour la réalisation de l’opération.

Arrivée au délai accordé, la société NEW BODY LINE met fin à cette démarche.