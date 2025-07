Majoul à NUSACC : renforcer les partenariats tuniso-américains face aux nouvelles taxes douanières

L’instauration de droit de douane sur les exportations tunisiennes vers les Etats-Unis aura un impact sur les exportateurs tunisiens et sur le consommateur américain en raison de la hausse des prix qui en découlera, a affirmé le Président de l’UTICA Samir Majoul lors d’une séance de travail avec une délégation de la chambre du commerce américano-arabe nationale (NUSACC) dirigée par David Hamod.

Majoul, dont les propos sont rapportés dans un communiqué publié lundi, par l’UTICA, a souligné lors de cette rencontre tenue en présence de l’ambassadeur américain à Tunis Joey Hood, l’importance de développer les partenariats tuniso-américains sur la base de la confiance et des intérêts communs compte tenu de la position stratégique de la Tunisie et des accords commerciaux qui la lient à plusieurs pays dans le monde.

Il a appelé lors de cette séance de travail tenue vendredi 11 juillet, à tirer profit de la complémentarité entre l’expérience américaine et les compétences tunisiennes pour développer des projets orientés vers des marchés tiers en Afrique, en Europe et dans le monde arabe. Il a également recommandé l’instauration de partenariats internationaux dans d’autres secteurs porteurs à l’instar de l’agriculture durable, l’agroalimentaire, les TIC et l’économie numérique soulignant les efforts déployés par son organisation pour renforcer les investissements américains en Tunisie et la coopération commerciale entre les deux pays.

D’après la même source, l’ambassadeur Hood a de son coté, appelé à poursuivre l’action commune pour mettre en place des stratégies concrètes pour relever les différents défis, dont le déficit commercial américain par rapport à la Tunisie et les taxes douanières imposées sur les exportations tunisiennes.

Pour sa part Hamod a recommandé de déployer des efforts en matière de commercialisation pour faire connaitre les divers produits tunisiens auprès du consommateur américain et tirer profit des opportunités commerciales

L’administration américaine a annoncé début juillet l’instauration d’un droit de douane de 25% sur les produits importés de Tunisie. Cette mesure devrait entrer en vigueur dès le 1er août.