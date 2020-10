Le projet Govtech de Transformation digitale pour des services publics orientés vers le citoyen a été lancé, samedi 10 octobre 2020, lors d’une réunion restreinte ayant regroupé les ministères des Technologies de la communication, de l’Education, de la Fonction publique et des Affaires sociales, en présence des représentants de la Banque mondiale qui finance ce projet à hauteur de 100 millions de dollars.

Pour le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, Mohamed Fadhel Kraiem, “la digitalisation est un catalyseur du développement humain, social et économique “. C’est pour cette raison que ” le programme Govtech rassemble plusieurs projets visant à rapprocher les services publics du citoyen à travers la mise en place de maisons de services numériques, à faciliter la gestion des services de protection sociale, à travers l’installation de plateformes numériques dédiées et à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour favoriser l’éducation à distance “.

” Ce projet qui permettra par ailleurs, de réduire la fracture numérique entre les régions et partant la fracture sociale et économique, sera implémenté progressivement, durant la période 2020-2024 “, ajoutera Kraiem, faisant savoir que des réunions de travail se tiendront entre toutes les parties concernées pour fixer l’ordre des priorités dans le cadre de ce projet.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que ” la connectivité des écoles sera l’une des priorités dans le cadre de ce projet, vu les difficultés rencontrées durant la première vague du covid-19 à assurer un enseignement à distance”.

Le projet Govtech de Transformation digitale pour des services publics orientés vers le citoyen, soutiendra une démarche de promotion des technologies appliquées à l’administration publique (ou GovTech) pour l’amélioration des systèmes de protection sociale et d’éducation. Cette approche placera les citoyens au centre du processus de réforme et combinera des innovations dans la réforme du secteur public, la gestion du changement et les technologies numériques.

L’objectif est de faire en sorte que les populations vulnérables -groupes sociaux à faibles revenus, femmes dans les zones rurales, personnes analphabètes, handicapés, etc.- , aient accès à ces services importants, et que les systèmes permettent une meilleure remontée de l’information de la part des usagers au service d’une responsabilisation accrue des pouvoirs publics.

Le projet financera des améliorations dans quatre domaines phares.

Premièrement, les programmes d’aide sociale, tels que les transferts monétaires ou les allocations, afin d’améliorer l’accès des groupes vulnérables à ces dispositifs ;

Deuxièmement, la sécurité sociale, afin d’étendre la couverture des pensions de retraite et de l’assurance maladie ;

Troisièmement, la numérisation des services de gestion de l’éducation, afin de faciliter les inscriptions, le suivi des élèves et des établissements, et la détection des cas d’abandon scolaire ;

Enfin l’amélioration des ressources numériques pour renforcer les enseignements et les apprentissages. Le ministère des Technologies de la communication supervisera la mise en œuvre de ce projet.

