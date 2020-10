Le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) vient de publier le décret du ministère des Technologies n°777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions et modalités d’application des dispositions du décret-loi n°31 du 10 juin 2020 relatif à l’échange électronique de données entre les structures publiques et leurs clients et entre les structures elles-mêmes.

Ce décret s’inscrit dans le cadre de l’achèvement et du renforcement du système juridique lié à l’échange électronique de données entre les structures et leurs clients et entre les structures elles-mêmes de manière à contribuer à assurer l’efficacité des services administratifs et la rapidité de leur prestation et à alléger la charge de ceux qui traitent avec les institutions publiques.

Ces dispositions visent à jeter les bases de la gestion électronique des données, qui est l’un des quatre axes de la stratégie nationale numérique “Tunisie 2020”, qui vise à améliorer la qualité des services administratifs afin de réaliser la transformation numérique de l’État.

Ce texte instaure une transformation majeure de la culture de gestion de la relation entre le citoyen et l’administration devant permettre de simplifier et de faciliter les démarches administratives et vise à mettre en place un système d’information intégré pour l’administration dans le but de fournir un service conforme aux principes de bonne gouvernance.