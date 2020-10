Les deux vice-présidents de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Pierre Heilbronn et Alain Pilloux, ont réitéré, jeudi 8 octobre, l’engagement de leur institution à continuer de soutenir la Tunisie dans l’exécution de ses réformes, notamment, dans les secteurs dynamiques; tels que l’énergie et l’infrastructure.

Lors d’un entretien par visioconférence tenu avec le ministre de l’Economie, des Finances et du Soutien de l’investissement, Ali Kooli, en marge de la réunion annuelle de la BERD tenue, du 5 au 8 octobre courant, à Londres, Heilbronn et Pilloux ont également souligné que la Banque œuvrera davantage à fournir l’appui nécessaire au secteur privé.

Ali Kooli a, dans ce contexte, insisté sur le rôle important que joue le secteur privé dans l’appui aux efforts de l’Etat afin d’améliorer la croissance et de créer de la richesse. Il a, à cet égard, souligné l’engagement de son gouvernement à instaurer les mécanismes nécessaires afin de promouvoir davantage l’entrepreneuriat et la création de projets.