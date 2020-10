La réactivation de la convention de coopération entre la Tunisie et l’Argentine en matière d’égalité des genres et des droits de la femme signée en mai 2019 a été au centre d’une rencontre tenue mercredi entre la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors Imen Zahouani Houimel et l’ambassadeur de l’argentine à Tunis, Claudio Rozencwaig.

Il a été décidé au cours de la réunion de procéder à la formation d’une équipe de travail pour se pencher sur le suivi de l’exécution des articles de cette convention.

Houimel a, par la même occasion, passé en revue l’expérience tunisienne dans le domaine d’insertion de l’approche genre dans les différentes politiques générales et des budgets.