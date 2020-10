Moungi Bawendi, le Tuniso-américain, n’a pas obtenu le prix Nobel de chimie. Pourtant on avait cru à cette éventualité ici en Tunisie. Mais l’académie suédoise en a décidé ainsi en récompensant deux chercheuses française et américaine, respectivement Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, et ce «… pour la mise au point du système universel d’édition du génome Crispr-Cas9 », autrement dit, l’outil moléculaire permettant de “réécrire le code de la vie“.

Notre chimiste “national“ attendra pour la prochaine fois, peut-être.