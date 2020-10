Placé sous le haut patronage du président de la République française, Emmanuel Macron, et soutenu par les ministères de l’Economie, des Finances et de de l’Europe et des Affaires Etrangères, AMBITION AFRICA est devenu le rendez-vous annuel incontournable des relations économiques et commerciales franco-africaines, en présence de ministres, d’ambassadeurs, d’intervenants de haut niveau et d’entreprises africaines et françaises.

Organisée à Paris, l’édition 2019 a été un succès, dans le sens où elle a pu drainer plus de 1 250 participants de 39 pays et plus de 2 000 rendez-vous « business to business » (B2B) organisés. Près de 50 entreprises tunisiennes y avaient pris part.

Pays méditerranéen, au carrefour entre l’Afrique et l’Europe, la Tunisie et ses entreprises dynamiques sont chaleureusement invitées à participer à cette édition de 2020, surtout que l’inscription des entrepreneurs tunisiens est totalement gratuite.

En 2020 et afin de s’adapter aux contraintes de la crise, tout en maintenant le partage des expertises via les tables rondes, ainsi que la qualité des rendez-vous B2B, AMBITION AFRICA se déroulera sur 4 jours en format hybride avec :

– Les 17- 18 novembre : des interventions de haut niveau & des tables rondes d’experts retransmis en live pour tous les participants.

– Les 19 & 20 novembre : les rendez-vous B2B digitalisés entre entrepreneurs d’Afrique et français, grâce à une nouvelle plateforme mise en œuvre par Business France.

Business France invite les entreprises tunisiennes à se préinscrire dès maintenant sur le site d’AMBITION AFRICA afin de préparer leurs futurs rendez-vous d’affaires en novembre prochain.

Plus d’informations sur le site dédié : https://events-export.businessfrance.fr/ambition-africa et auprès de Business France Tunisie tunis@businessfrance.fr .

Les inscriptions se font directement en ligne sur : http://ambition-africa.talkb2b.net/members/register