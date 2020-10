Les exportations tunisiennes des produits agricoles et alimentaires ont enregistré, à fin août 2020, une hausse de 10,5% par rapport à la même période de l’année 2019,(soit l’équivalent de 339 millions de dinars), nonobstant les troubles que les échanges commerciaux internationaux connaissent suite à la crise pandémique de Covid 19, selon une note qui vient d’être publiée par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Et d’expliquer que cette progression est la conséquence de la hausse des exportations de l’huile d’olive, qui ont poursuivi leur tendance haussière (71,3%) avec une relance pour celles des légumes (2,5%) et ce malgré la baisse des valeurs des exportations des produits de la mer (-22%) et des dattes (-7,8%) enregistrée entre janvier et août 2020, par rapport à la même période de l’année précédente.

S’agissant de l’évolution des exportations par destination, la carte des exportations a également connu, au cours des huit premiers mois 2020, un changement notable.

Le rythme des exportations est en déclin vers les marchés traditionnels (à l’exception de l’huile d’olive), en particulier européens, par opposition il y a émergence de nouveaux marchés comme le Japon pour les produits de la mer, l’Indonésie et la Turquie pour les dattes et la Burkina Faso et la Russie pour les légumes.