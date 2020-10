L’OMT va travailler avec la société Eightfold.ai, basée en Californie, pour faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi avec les employeurs dans le tourisme, et ce en vue de contribuer au redressement mondial du secteur.

Ce nouveau partenariat permettra à l’OMT de tirer parti de la puissance d’une plateforme, Eightfold Talent Exchange, connectant les forces vives du secteur, touchées par la pandémie de COVID-19, aux offres d’emploi disponibles. Grâce à des fonctions avancées d’intelligence artificielle pour l’apprentissage profond, Exchange fait le lien entre les personnes et les emplois qui leur correspondent dans les entreprises qui embauchent, mettant ainsi en rapport les demandeurs d’emploi et les organisations ayant besoin de recruter rapidement.

La totalité des 159 États membres de l’OMT et les plus de 500 Membres affiliés bénéficieront d’un accès direct à la plateforme. Ils pourront aussi proposer Talent Exchange aux travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la COVID-19. Ceux-ci pourront s’inscrire pour repérer des offres d’emploi cadrant avec leurs compétences et leur expérience, et les Membres ayant besoin de recruter pourront aussi publier des avis de vacance et trouver des talents immédiatement opérationnels.

Connecter les employeurs aux personnes de talent dans le tourisme

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a reconnu que «la pandémie de COVID-19 a frappé de plein fouet le secteur du tourisme mondial, et que 120 millions d’emplois sont menacés. Cependant, le tourisme a su, de tout temps, s’adapter et s’approprier l’innovation. Ce partenariat sera d’un grand intérêt pour les millions de personnes qui dépendent du tourisme pour leur subsistance, de même que pour les employeurs, qui auront ainsi accès aux meilleurs talents que compte notre secteur».

Le président d’Eightfold.ai, Kamal Ahluwalia, dira dans ce sens que la plateforme “Eightfold Talent Exchange“ proposée aux membres de l’OMT les réunit autour d’un objectif commun : permettre à celles et ceux qui ont perdu leur emploi de retrouver du travail.

L’intelligence artificielle sur laquelle elle repose prend en considération l’ensemble des compétences d’une personne : celles qui constituent son bagage professionnel et celles qu’elle pourrait facilement acquérir.