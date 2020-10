Quelque 690 millions de personnes, aujourd’hui, ont faim et trois milliards ne peuvent pas se permettre une alimentation saine, selon la FAO et le PNUE.

La faim a augmenté depuis 5 ans et la pandémie de Covid-19 menace la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 132 millions de personnes supplémentaires, lit-on dans leur communiqué rendu public à l’occasion de la célébration, le 29 septembre 2020, de la la Première Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires, le 29 septembre 2020.

“En plus de cela, nous sommes confrontés à un déclin des écosystèmes et aux conséquences du changement climatique. Pourtant, la nourriture continue d’être perdue et gaspillée. Cette année, nous avons assisté à une augmentation des pertes et des gaspillages alimentaires en raison des restrictions de mouvement et de transport dues à la pandémie”.

Cependant, à part la Covid-19, chaque année environ 14% de la nourriture mondiale est perdue avant même d’atteindre le marché.