Un atelier destiné aux enfants et aux adultes, pour les sensibiliser quant à l’importance du compostage à partir des déchets organiques au sein des foyers, est ouvert chaque samedi de 10h a 14h , au centre culturel “Rihet El bled” à Montfleury (Grand Tunis).

Lancé depuis six mois, cet atelier est initié par l’artiste et créateur, Lassaad Zouari.

“Jusqu’à maintenant, près de 60 ménages et 6 hôtels ont installé des composteurs des déchets organiques et liquides, en bénéficiant gratuitement des séances de formation”, a expliqué Zouari, à l’agence TAP.

“L’action vise à faire aimer aux gens cette pratique de recyclage et de récupération et les sensibiliser à la nécessité de faire le tri des déchets à la source et de récupérer les déchets recyclables pour en faire bon usage (fertiliser les jardins domestiques…)”, a-t-il encore laissé entendre.

” J’ai voulu créer des outils innovants, autres que les classiques. Le petit composteur maison est un parmi ces outils. Il répond aux besoins du consommateur en fonction du volume des déchets domestiques produits “, explique Zouari.

Le prix des composteurs commercialisés par le même créateur varie entre 100 dinars et 30 mille dinars selon les quantités des déchets produites.

La finalité de l’initiative est d’inculquer aux citoyens une culture du recyclage et du tri à la source des déchets pour réduire autant que possible les quantités d’ordures acheminées, sans tri aux décharges contrôlées et non contrôlées.