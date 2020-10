Les participants à une rencontre organisée mercredi 30 septembre à la Cité des Sciences à Tunis, en marge de la célébration de la “Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer”, le 21 septembre de chaque année, ont appelé à inscrire celle-ci sur la liste des maladies longue durée, et afin que les patients aient le droit au remboursement des frais de traitement, à l’instar des patients atteints de maladies chroniques.

Les participants ont souligné la nécessité pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, de recevoir les soins requis, d’un point de vue psychologique, social et matériel notamment, en raison du coût élevé du traitement. Les patients d’Alzheimer n’ont pas encore bénéficié d’un système sanitaire, malgré l’accroissement du nombre des personnes atteintes par cette maladie en Tunisie durant les dernières années, ont-ils estimé.

A cette occasion, le neurologue Fayçal Hantati a souligné la spécificité de la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit en effet d’une perte de mémoire du patient, de son incapacité de s’exprimer, de la difficulté d’interaction mentale, et du changement progressif de son comportement pouvant parfois résulter en des actions inappropriées, faites d’une manière tout à fait inconsciente, a-t-il expliqué.

Il a estimé que la prise en charge intensive du patient par la famille et le bon encadrement, est la seule réponse à apporter à ce type de maladie délicate et incurable, tout en faisant preuve d’une vigilance constante et en prenant les précautions nécessaires pour protéger le patient de toute réaction pouvant le mettre sous peine de justice.

Il a par la même occasion appelé les familles des patients à fournir un effort d’inculcation constant quant à ce qui se passe dans l’environnement du patient, le tout d’une manière flexible.

De son côté, la présidente de “l’Association Alzheimer en Tunisie”, Leila Alouan, a reconnu que la propagation de l’épidémie de Covid-19 a aggravé la difficulté de la prise en charge des patients d’Alzheimer par leurs familles, “face à l’obstination des patients à quitter le domicile et à se déplacer en plus de la difficulté de les convaincre de la gravité de la situation épidémiologique, a-t-elle indiqué.

Alouan a en outre appelé les familles des patients à ne pas laisser le patient seul à la maison, à l’accompagner lors des sorties, à simplifier les informations relatives à la prévention sanitaire contre le Coronavirus. Elle a aussi suggéré la consécration de places spécifiques aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer au niveau des administrations publiques tout au long de la période de propagation du Coronavirus en vue d’un meilleur encadrement de cette catégorie de patients.

Alouan a également suggéré la confection de masques sanitaires distincts pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer pour une identification facile, notamment face au risque élevé de leur égarement dans la rue, outre la fourniture d’une meilleure qualité nutritive pour cette catégorie de patients qui ont vu leur état de santé se détériorer, depuis la propagation du Coronavirus en Tunisie en mars 2020.