L’union régionale des Chambres de commerce et d’industrie du Piémont (région du nord-ouest de l’Italie ) ” Unioncamere Piemonte “, organise, en collaboration avec l’Agence tunisienne de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation ” APII “, une nouvelle édition totalement en ligne de ” Torino Fashion Match” qui se tiendra, du 05 au 08 octobre 2020, dans le cadre de la semaine de la mode de Torino (Italie).

Des sessions d’affaires bilatérales (B2B) sont préprogrammées en ligne entre les industriels tunisiens et leurs homologues Italiens et internationaux, outre les Fashion Talks_webinairs qui réuniront des intervenants internationaux.

Dans un communiqué publié, mercredi, l’APII appelle les créateurs de mode et les stylistes, les entreprises de confection et accessoires, les détaillants, les distributeurs, les agents commerciaux et les magasins de mode et les plateformes de commerce électronique, à prendre part à cet événement.

A rappeler que l’évènement ” Torino Fashion Match”, initialement prévu du 29 juin au 02 Juillet 2020, a été reporté au mois d’octobre, et ce, suite à la pandémie COVID-19 qui a touché la plus part des pays à travers le monde.